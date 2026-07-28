Прокуратура защитила инвестора с проектом на 47,5 млрд теңге в СКО

По данным прокуратуры Северо-Казахстанской области, проект реализует ТОО «Ресурс-2018». В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. После выхода предприятия на полную мощность планируется создать около 1 000 рабочих мест.

— В ходе сопровождения проекта прокуратурой установлен спор между ТОО «Ресурс-2018» и ТОО «Саумалколь Агро», возникший из-за повреждения посевов зерновых культур при проведении геологоразведочных работ подрядной организацией инвестора. Размер причиненного ущерба составил 640 тыс. теңге. По инициативе прокуратуры организована встреча с участием обеих сторон, в ходе которой достигнуто взаимоприемлемое решение. Инвестор добровольно возместил причиненный ущерб в полном объеме, а землепользователь подтвердил отсутствие претензий и согласился на продолжение геологоразведочных работ, в том числе на двух дополнительных согласованных земельных участках, — отметили в ведомстве.

В результате вмешательства прокуратуры спор урегулирован во внесудебном порядке, устранены препятствия для дальнейшей реализации инвестиционного проекта стоимостью 47,5 млрд теңге.

В прокуратуре подчеркнули, что органы прокуратуры продолжают сопровождать инвестиционные проекты и оперативно устранять возникающие административные и правовые барьеры, обеспечивая защиту прав инвесторов и соблюдение интересов всех участников инвестиционного процесса.

Ранее сообщалось, что в Атырау после вмешательства прокуратуры открылся научно-испытательный центр.