Научно-испытательный центр открылся в Атырау после вмешательства прокуратуры

В Атырау открылся новый независимый научно-испытательный центр, запуск которого стал возможен благодаря сопровождению инвестиционного проекта и защите прав инвестора со стороны прокуратуры, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, центр открыло ТОО «Тексол Транс», реализующее один из крупнейших в регионе проектов по развитию отечественного машиностроения. Общий объем инвестиций составляет около 24 млрд тенге, проект предусматривает создание более 300 новых рабочих мест.

Ранее прокуратура области защитила права компании, добившись отмены незаконного доначисления налогов на сумму свыше 230 млн тенге.

Кадр из видео прокуратуры Атырауской области

Прокурор Атырауской области Мадияр Басшыбаев лично посетил новый центр и отметил, что его открытие станет важным этапом в развитии отечественной испытательной инфраструктуры и повышении конкурентоспособности казахстанской машиностроительной продукции.

В надзорном органе также сообщили, что с начала года прокуратура защитила права 49 инвесторов, реализующих проекты общей стоимостью 3,9 трлн тенге. Эти проекты предусматривают создание 3,5 тысячи рабочих мест.

В прокуратуре подчеркнули, что сопровождение инвестиционных проектов продолжается, а на нарушения прав инвесторов принимаются меры оперативного реагирования.

Как сообщал ранее Kazinform, Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности совместно с отраслевыми предприятиями разработать план по созданию производств автокомпонентов в стране.