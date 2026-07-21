Бектенов установил месячный срок для подготовки плана по автокомпонентам в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности совместно с отраслевыми предприятиями в течение месяца разработать план по созданию производств автокомпонентов в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, машиностроение является одной из ключевых точек роста и локомотивом ускоренной диверсификации экономики. Он отметил, что Президент поставил задачу трансформировать отечественную автомобильную промышленность в полноценную высокотехнологичную отрасль.

Как подчеркнул Олжас Бектенов, дальнейшее развитие автопрома требует формирования полноценной локальной базы автокомпонентов, соответствующих современным требованиям. Для этого необходимо расширить номенклатуру отечественных материалов, используемых при их производстве.

— К примеру, Карагандинский «Qarmet» уже осуществляет производство специальных марок стали для автобусов и грузовых автомобилей. Следующим этапом необходимо наладить выпуск стали для легковых автомобилей. Имеется высокий потенциал глубокой переработки меди, алюминия, хрома, а также производства резиновых, пластиковых, кабельных и других изделий, — сказал Премьер-министр на заседании Правительства.

В этой связи он поручил Министерству промышленности совместно с отраслевыми предприятиями в месячный срок разработать соответствующий план по созданию производств автокомпонентов.

Кроме того, Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с Министерством промышленности активизировать работу по привлечению крупных международных компаний для развития сети электрозарядных станций.

Он напомнил, что, по данным Международного энергетического агентства, к 2030 году электромобили займут более 40% мировых продаж автомобилей. В настоящее время вдоль ключевых автомагистралей Казахстана действует около 70 электрозарядных станций, а недавно было заключено инвестиционное соглашение с компанией Car Park Transformer о строительстве 250 станций придорожного сервиса до 2030 года.

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