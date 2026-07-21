Беспилотные и электрические тягачи начнут выпускать в Казахстане

В Министерстве промышленности и строительства рассказали о планах развития производства грузовых автомобилей в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил министр Ерсайын Нагаспаев, в стране наладят производство беспилотных седельных тягачей SITRAK. Этот прокт вошел в число договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Казахстана в Китай.

По его словам, сейчас в Казахстане уже выпускают седельные тягачи брендов Scania и HOWO.

Также министр отметил, что развитие производства автокомпонентов остается одним из ключевых механизмов повышения уровня локализации в автомобильной промышленности.

— Отечественные предприятия освоили производство шин, деталей двигателей, аккумуляторов, металлических деталей для автобусов, сидений и мультимедийных систем. Кроме того, реализуются новые проекты по производству бамперов, электрических жгутов, колесных дисков и лакокрасочных материалов, — подчеркнул Нагаспаев.

Как сообщалось ранее, три китайских автобренда локализуют производство в Казахстане.