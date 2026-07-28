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    Прокуратура защитила инвестора с проектом на 2,2 млрд теңге в Шымкенте

    В Шымкенте после вмешательства прокуратуры возобновлена реализация двух инвестиционных проектов по строительству складских комплексов общей стоимостью более 2,2 млрд теңге, передает агентство Kazinform.

    прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Прокуратура Абайского района города Шымкента защитила права инвесторов, столкнувшихся с вопросом продления сроков пользования земельными участками при реализации проектов ТОО «ДРЦ Туран» и ТОО «Turkestan Logistic».

    Как сообщили в прокуратуре, по акту прокурорского надзора инвестиционные проекты были взяты на сопровождение, а сроки действия договоров субаренды земельных участков продлены.

    — В результате принятых мер строительство двух объектов общей стоимостью свыше 2,2 млрд теңге продолжается без препятствий. На сегодняшний день готовность проекта ТОО «ДРЦ Туран» составляет 80%, а проекта ТОО «Turkestan Logistic» — 70%, — отметили в ведомстве.

    В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры позволили защитить права инвесторов, обеспечить своевременную реализацию проектов, создать условия для открытия новых рабочих мест и дальнейшего развития логистической инфраструктуры города Шымкента.

    В ведомстве призвали предпринимателей и инвесторов обращаться при нарушении их прав по телефону +7 707 615 00 10 или в Call-центр 115.

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области прокуратура защитила инвестора с проектом на 47,5 млрд теңге.

    Регионы Казахстана Шымкент Прокуратура Защита прав инвесторов
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор