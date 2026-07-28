Прокуратура защитила инвестора с проектом на 2,2 млрд теңге в Шымкенте

В Шымкенте после вмешательства прокуратуры возобновлена реализация двух инвестиционных проектов по строительству складских комплексов общей стоимостью более 2,2 млрд теңге, передает агентство Kazinform.

Прокуратура Абайского района города Шымкента защитила права инвесторов, столкнувшихся с вопросом продления сроков пользования земельными участками при реализации проектов ТОО «ДРЦ Туран» и ТОО «Turkestan Logistic».

Как сообщили в прокуратуре, по акту прокурорского надзора инвестиционные проекты были взяты на сопровождение, а сроки действия договоров субаренды земельных участков продлены.

— В результате принятых мер строительство двух объектов общей стоимостью свыше 2,2 млрд теңге продолжается без препятствий. На сегодняшний день готовность проекта ТОО «ДРЦ Туран» составляет 80%, а проекта ТОО «Turkestan Logistic» — 70%, — отметили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры позволили защитить права инвесторов, обеспечить своевременную реализацию проектов, создать условия для открытия новых рабочих мест и дальнейшего развития логистической инфраструктуры города Шымкента.

В ведомстве призвали предпринимателей и инвесторов обращаться при нарушении их прав по телефону +7 707 615 00 10 или в Call-центр 115.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области прокуратура защитила инвестора с проектом на 47,5 млрд теңге.