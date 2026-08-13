Прокуратура защитила инвестора с проектом на 20,3 млрд теңге в ВКО

— Прокуратура Уланского района Восточно-Казахстанской области при содействии Комитета по защите прав инвесторов ГП РК защитила права ТОО «DTJ Commerce», реализующего проект по строительству транспортно-логистического центра «Улан». Общая стоимость проекта составляет 20,3 млрд теңге. Завершение строительства объекта запланировано на 2027 год, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе сопровождения инвестиционного проекта прокуратурой рассмотрен вопрос отказа местного исполнительного органа в предоставлении земельного участка площадью 0,27 га в поселке Касым-Кайсенова.

По инициативе прокуратуры с участием представителей уполномоченных государственных органов и специалистов проведено комиссионное обследование.

Установлено, что предоставление первоначально запрашиваемого земельного участка невозможно в связи с действующими ограничениями. Вместе с тем прокуратурой совместно с уполномоченными органами проработан альтернативный вариант размещения объекта.

Как подчеркнули в прокуратуре ВКО, по результатам проведенной работы инвестору предоставлен другой земельный участок площадью 0,18 га, соответствующий требованиям земельного законодательства. В настоящее время оформляются необходимые правоустанавливающие документы.

Также при содействии прокуратуры продлен срок аренды ранее предоставленного земельного участка, что позволило исключить риски при реализации инвестиционного проекта.

В прокуратуре региона сообщили, что принятые меры позволили устранить административные барьеры в сфере земельных отношений, восстановить права инвестора и обеспечить дальнейшую реализацию проекта без необоснованных задержек.

Прокуратура Восточно-Казахстанской области призывает инвесторов, столкнувшихся с нарушением прав или административными барьерами, обращаться по телефону: +7 (777-85) 7-00-88, а также в Call-центр 115.

Ранее сообщалось, что в Степногорске после вмешательства прокуратуры педагогам выплатили более 1,8 млн теңге.