Прокуратура выдала ордер на арест бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

Народная прокуратура города Синьсян провинции Хэнань выдала ордер на арест Ши Юнсиня. Его подозревают в растрате средств и совершении других преступлений.

Ранее Управление общественной безопасности провинции Хэнань поручило Управлению общественной безопасности города Синьсян расследовать дело бывшего настоятеля знаменитого монастыря.

— Согласно информации, Народная прокуратура города Синьсян санкционировала арест Ши Юнсиня по подозрению в преступлениях, связанных с присвоением чужого имущества посредством использования служебного положения, растратой денежных средств и получением взяток в качестве негосударственного должностного лица, — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля китайское буддийское общество объявило, что отзывает свидетельство о принятии монашества у настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня.

Позднее был объявлен новый настоятель монастыря Шаолинь.