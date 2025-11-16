РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Прокуратура выдала ордер на арест бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

    В Китае выдали ордер на арест бывшего настоятеля монастыря Шаолинь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Прокуратура выдала ордер на арест бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
    Фото: Pexels

    Народная прокуратура города Синьсян провинции Хэнань выдала ордер на арест Ши Юнсиня. Его подозревают в растрате средств и совершении других преступлений.

    Ранее Управление общественной безопасности провинции Хэнань поручило Управлению общественной безопасности города Синьсян расследовать дело бывшего настоятеля знаменитого монастыря.

    — Согласно информации, Народная прокуратура города Синьсян санкционировала арест Ши Юнсиня по подозрению в преступлениях, связанных с присвоением чужого имущества посредством использования служебного положения, растратой денежных средств и получением взяток в качестве негосударственного должностного лица, — говорится в сообщении.

    Напомним, 28 июля китайское буддийское общество объявило, что отзывает свидетельство о принятии монашества у настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня.

    Позднее был объявлен новый настоятель монастыря Шаолинь.

    Теги:
    Китай Прокуратура Мировые новости
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают