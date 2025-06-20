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    17:27, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Павлодарцам вернули 2 млн тенге за повторно оплаченные штрафы

    В Павлодарской области частные судебные исполнители вернули порядка 2 млн тенге по 85 исполнительным производствам, ошибочно удержанные у жителей области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    штраф за прогрев авто
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в департаменте Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Павлодарской области, по административным штрафам, направленным на принудительное исполнение, допускались факты двойных оплат.

    К примеру, у жителя города Павлодара, оплатившего самостоятельно административный штраф через приложение в банке (не уведомив ЧСИ), с банковского счета повторно были удержаны 36 920 тенге. Тем самым, один штраф оплачен дважды.

    — Надзорным органом указанный вопрос взят на особый контроль, принимаются все необходимые меры по недопущению указанных фактов впредь, — сообщили в Комитете по правовой статистике ГП РК.

    Ранее сообщалось, что около 4 тысяч водителей мопедов наказали в Алматы.

    Теги:
    Закон и право Регионы Штрафы Авто Павлодарская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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