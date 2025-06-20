Павлодарцам вернули 2 млн тенге за повторно оплаченные штрафы

Как сообщили в департаменте Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Павлодарской области, по административным штрафам, направленным на принудительное исполнение, допускались факты двойных оплат.

К примеру, у жителя города Павлодара, оплатившего самостоятельно административный штраф через приложение в банке (не уведомив ЧСИ), с банковского счета повторно были удержаны 36 920 тенге. Тем самым, один штраф оплачен дважды.

— Надзорным органом указанный вопрос взят на особый контроль, принимаются все необходимые меры по недопущению указанных фактов впредь, — сообщили в Комитете по правовой статистике ГП РК.

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