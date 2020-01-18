Прокуратура сообщила об уголовном деле из-за накренившегося в Алматы дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев встретился с жильцами накренившегося в микрорайоне «Зердели» многоэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 декабря дело было возбуждено по статье 278 часть 2 – это некачественное строительство. Эта статья является тяжкой, предусматривает до 6 лет лишения свободы и запрещение осуществления деятельности. Дело направлено в департамент полиции Алматы. Были проведены определенные следственные действия. Следователь, как и мы, ждали заключения КазНИИСА, которое в принципе и ляжет в основу для завершения данного уголовного дела», - сказал заместитель прокурора Алатауского района Ержан Болатханов на встрече с жителями накренившегося дома.

Он отметил, что подозреваемые будут определены после оценки заключения КазНИИСА.

Напомним, в конце прошлого года жители многоэтажки в микрорайоне «Зердели» Алатауского района пожаловались на то, что их дом накренился.

Впоследствии жители дома получили деньги на арендное жилье, до разрешения ситуации. Кроме того, аким города пообещал жильцам, что если исследование покажет, что жить в доме нельзя, то дом будет снесен, а все собственники квартир получат новое жилье за счет акимата.

Между тем в акимате Алматы заявили, что хотят предупредить крен домов с помощью деревьев.

Стоит отметить, что в микрорайоне «Алгабас» ведется строительство нового жилого массива по программе «Нұрлы жер». Строительство объекта проинспектировал аким города.



