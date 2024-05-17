Прокуратура проверила недропользователей в Восточном Казахстане

В Восточном Казахстане порядка 250 месторождений, из них 80 – рудных, более 180 – общераспространенных полезных ископаемых. Каждое из них действует согласно законам нашей страны. Вопросы недропользования в регионе сегодня обсудили во время встречи журналистов области с представителями государственных органов и экспертов отрасли. Диалоговая площадка по инициативе СМИ была организована медиацентром Altainews, передает агентство Kazinform.

Обеспечить высокие темпы экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики помогают инвестиционные проекты, которые реализуются отечественными и иностранными инвесторами.

— Политика Главы государства Касым-Жомарта Токаева направлена на то, чтобы привлекать и защищать инвесторов, которые в свою очередь обязаны не только платить налоги в бюджет, но и выполнять контрактные обязательства. Они включают конкретные меры поддержки и развития территорий и создание условий для жителей того или иного населенного пункта, где локализуется предприятие. Именно эти условия прописаны в Конституции страны, — сказал модератор встречи генеральный директор медиацентра Арсений Дюсенов.

Участники задали вопросы касательно деятельности компании, которая строит в селе Маралды Курчумского района золотоизвлекательную фабрику. Предприятие работает в рамках контрактов, заключенных с Министерством промышленности и строительства РК. Строительно-монтажные работы осуществляются по действующему экологическому разрешению.

— По обращениям жителей на территории были проведены проверки рабочими группами совместно с органами прокуратуры. Все замечания были учтены. По воде нарушений обнаружено не было. Население беспокоилось за родник, расположенный вблизи предприятия. Здесь был разработан проект, по установке водоохранных полос, его согласовала Ертисская бассейновая инспекция. Учтены все водоохранные полосы. Установлены защитные рубежи, — сказала начальник отдела экологического регулирования департамента экологии по ВКО Наталья Гожеман.

Спикер отметила, что все документы соответствуют требованию законодательства.