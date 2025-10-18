Прокуратура предотвратила потерю 157 млн бюджетных тенге в Костанайской области

В ходе проверки установлено, что отдел строительства акимата заключил договор с подрядной организацией на строительство водопровода в селе Владимировка стоимостью 1,4 млрд тенге. Поставщик внес обеспечение исполнения договора в размере 157,1 млн тенге.

Позже контракт был расторгнут в одностороннем порядке из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств. Согласно закону, внесенное обеспечение подлежало перечислению в бюджет, однако заказчик не предпринял соответствующих мер.

Благодаря вмешательству прокуратуры в судебном порядке взыскано 157,1 млн тенге, которые возвращены в доход государства.

Ранее в Акмолинской области ввели в эксплуатацию водопровод, построенный за счет возвращенных активов.