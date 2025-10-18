РУ
    04:38, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прокуратура предотвратила потерю 157 млн бюджетных тенге в Костанайской области

    Прокуратура Костанайского района выявила нарушения при реализации госзакупок и предотвратила причинение ущерба госбюджету, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: pexels

    В ходе проверки установлено, что отдел строительства акимата заключил договор с подрядной организацией на строительство водопровода в селе Владимировка стоимостью 1,4 млрд тенге. Поставщик внес обеспечение исполнения договора в размере 157,1 млн тенге.

    Позже контракт был расторгнут в одностороннем порядке из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств. Согласно закону, внесенное обеспечение подлежало перечислению в бюджет, однако заказчик не предпринял соответствующих мер.

    Благодаря вмешательству прокуратуры в судебном порядке взыскано 157,1 млн тенге, которые возвращены в доход государства.

    Ранее в Акмолинской области ввели в эксплуатацию водопровод, построенный за счет возвращенных активов.

    Теги:
    Бюджет Возврат активов Костанайская область Прокуратура
    Дарья Аверченко
    Автор
