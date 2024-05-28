Прокуратура Перу обвинила президента во взяточничестве

Генеральная прокуратура Перу представила так называемую конституционную жалобу против президента Дины Болуарте по предполагаемому коррупционному делу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В жалобе Генеральной прокуратуры, которая была направлена в Конгресс, президент Дина Болуарте обвиняется в получении взятки. Обвинение было предъявлено в связи с ношением президентом роскошных часов. По данным источника, это дело может привести к процедуре отстранения от должности.

К слову, согласно опросам, официальное обвинение прозвучало после того, как популярность лидера упала до нового минимума.

Все более нестабильная политика Перу в последние годы привела к отставке нескольких предшественников Болуарте, при этом законодатели часто играли ведущую роль в возбуждении процедуры отстранения от власти президентов Андской страны.

Премьер-министр Перу Густаво Адрианзен высмеял жалобу, назвав ее «неправомерным, неконституционным и незаконным» преследованием в своих комментариях местной телекомпании Canal N. Адрианзен добавил, что президент не будет отвлекаться на «политический шум».