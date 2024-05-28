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    11:20, 28 Май 2024 | GMT +6

    Прокуратура Перу обвинила президента во взяточничестве

    президент Перу Дины Болуарте
    Фото: forbesargentina.com

    Генеральная прокуратура Перу представила так называемую конституционную жалобу против президента Дины Болуарте по предполагаемому коррупционному делу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В жалобе Генеральной прокуратуры, которая была направлена в Конгресс, президент Дина Болуарте обвиняется в получении взятки. Обвинение было предъявлено в связи с ношением президентом роскошных часов. По данным источника, это дело может привести к процедуре отстранения от должности.

    К слову, согласно опросам, официальное обвинение прозвучало после того, как популярность лидера упала до нового минимума.

    Все более нестабильная политика Перу в последние годы привела к отставке нескольких предшественников Болуарте, при этом законодатели часто играли ведущую роль в возбуждении процедуры отстранения от власти президентов Андской страны.

    Премьер-министр Перу Густаво Адрианзен высмеял жалобу, назвав ее «неправомерным, неконституционным и незаконным» преследованием в своих комментариях местной телекомпании Canal N. Адрианзен добавил, что президент не будет отвлекаться на «политический шум».

    Теги:
    Коррупция Южная Америка Политика Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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