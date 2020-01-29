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Прокуратура остановила вырубку деревьев в Петропавловске

29 Января 2020 19:00
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Прокуратура остановила вырубку деревьев в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области приостановила все мероприятия по спилу деревьев в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы надзорного органа, прокуратура области рассмотрела вопрос законности вырубки деревьев на территории города.

«Установлено, что вырубка (спил) деревьев произведена в нарушение Правил содержания и защиты зеленых насаждений на территории городов и населенных пунктов Северо-Казахстанской области (утверждены решением Северо-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №17/4). По допущенным нарушениям в акимат города внесен акт прокурорского надзора», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, горожан возмутил массовый спил деревьев на улицах Петропавловска. Жители города даже собирали подписи под письмом, адресованном филиалу партии «Nur Otan» и департаменту экологии. Акимат Петропавловска утверждал, что производится спил старых, аварийных деревьев.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Экология,
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Автор:

Олеся Жуковень

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