Прокуратура добилась возврата 55 млн тенге инвестору в области Улытау

Нарушение прав инвестора выявлено в ходе анализа соблюдения законности при рассмотрении обращений субъектов предпринимательства.



Установлено, что компания с июля 2025 года неоднократно обращалась в орган государственных доходов по вопросу возврата излишне уплаченной суммы налога на добавленную стоимость при импорте оборудования.



Несмотря на предоставление всех необходимых документов и повторные обращения, вопрос длительное время оставался неразрешенным.



Согласно требованиям Налогового кодекса, при отсутствии налоговой задолженности возврат излишне уплаченной суммы производится на основании заявления налогоплательщика в установленные законом сроки.



В целях восстановления нарушенных прав инвестора прокуратура города внесла акт прокурорского надзора.



По результатам принятых мер компании возвращены излишне уплаченные налоговые платежи на общую сумму 55 млн тенге.



Ранее сообщалось о том, что прокуратура защитила инвестора с проектом на 18,3 млрд тенге в Степногорске.