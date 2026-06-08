Прокуратура добилась возврата 55 млн тенге инвестору в области Улытау
Прокуратура города Сатпаев области Улытау при координации Комитета по защите прав инвесторов защитила права ТОО «Mezgilder Qushteri», реализующего проект по строительству ветровой электростанции, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по возврату активов.
Нарушение прав инвестора выявлено в ходе анализа соблюдения законности при рассмотрении обращений субъектов предпринимательства.
Установлено, что компания с июля 2025 года неоднократно обращалась в орган государственных доходов по вопросу возврата излишне уплаченной суммы налога на добавленную стоимость при импорте оборудования.
Несмотря на предоставление всех необходимых документов и повторные обращения, вопрос длительное время оставался неразрешенным.
Согласно требованиям Налогового кодекса, при отсутствии налоговой задолженности возврат излишне уплаченной суммы производится на основании заявления налогоплательщика в установленные законом сроки.
В целях восстановления нарушенных прав инвестора прокуратура города внесла акт прокурорского надзора.
По результатам принятых мер компании возвращены излишне уплаченные налоговые платежи на общую сумму 55 млн тенге.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура защитила инвестора с проектом на 18,3 млрд тенге в Степногорске.