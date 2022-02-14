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Прокуратура Алматы завела дело на крупную компанию по продаже сжиженного газа

14 Февраля 2022 14:10
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Прокуратура Алматы завела дело на крупную компанию по продаже сжиженного газа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело в отношении компании Petrosun по фактам завышения цены на сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы прокуратуры, компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%. Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года ТОО, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышало максимальный уровень цены на автогаз.

В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара. По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 221 части 2 УК РК «Злоупотребление монополистической деятельностью».

Проведение досудебного расследования поручено департаменту экономических расследовании по Алматы. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.


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#Энергетика   #Алматы   #Генпрокуратура  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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