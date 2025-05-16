Прокуратура Алматы вернула государству акции транспортной компании

Как сообщили в прокуратуре, ранее, в 2019 году, между государством и иностранной нефтяной компанией «Aktau Petrol Ticaret AS» заключено мировое соглашение. По его условиям, инвестору подлежало добровольно передать государству 515 тысяч акций АО «Каскор-Транссервис» в рамках урегулирования спора, связанного с экспроприацией активов.

Несмотря на это, спорные акции незаконно находились во владении сторонней компании — ТОО «Oil Stream».

В связи с этим прокуратура в интересах государства обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной.

Постановлением апелляционной инстанции решение суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры оставлено в силе.

В 2022 году мы писали о том, что компании «Каскор-Транссервис» грозит ответственность за самовольные тарифы.