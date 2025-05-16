РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:52, 16 Май 2025 | GMT +5

    Прокуратура Алматы вернула государству акции транспортной компании

    Прокуратура города Алматы добилась возвращения в госсобственность акций АО «Каскор-Транссервис», работающего в сфере автомобильных и железнодорожных перевозок, передает агентство Kazinform.

    Прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в прокуратуре, ранее, в 2019 году, между государством и иностранной нефтяной компанией «Aktau Petrol Ticaret AS» заключено мировое соглашение. По его условиям, инвестору подлежало добровольно передать государству 515 тысяч акций АО «Каскор-Транссервис» в рамках урегулирования спора, связанного с экспроприацией активов.

    Несмотря на это, спорные акции незаконно находились во владении сторонней компании — ТОО «Oil Stream».

    В связи с этим прокуратура в интересах государства обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной.

    Постановлением апелляционной инстанции решение суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры оставлено в силе.

    В 2022 году мы писали о том, что компании «Каскор-Транссервис» грозит ответственность за самовольные тарифы.

     

    Теги:
    Акции Транспорт Прокуратура Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают