Прокредитованы 150 проектов в рамках программы «Ауыл аманаты» в Кызылординской области

В Кызылординской области реализуются масштабные проекты по программе «Ауыл аманаты», о которой говорил Глава государства в своем Послании, направленные на повышение благосостояния жителей села, улучшение качества их жизни.

— Проект «Ауыл аманаты», направленный на повышение благосостояния сельских жителей, по которой предоставляются 2,5 % кредиты на развитие малого и среднего бизнеса, показывает в регионе свою эффективность. Кредитные средства предусмотрены по 4 направлениям: переработка сельскохозяйственной продукции, земледелие, животноводство и другие проекты. С этой целью мелкие крестьянские хозяйства объединяются в кооперативы. В этом году планируется создать 610 новых рабочих мест за счет реализации 575 проектов общей стоимостью 4 миллиарда 596 миллионов тенге. На сегодняшний день профинансировано 150 проектов на сумму 1 миллиард тенге, — сказал Н.Налибаев.

В настоящее время на производственной площадке, созданной ТОО «Абай Даулет» в селе Бесарык Сырдарьинского района, реализуются 13 бизнес-инициатив жителей. Здесь открыты цеха, производящие полуфабрикаты, пластиковую посуду, деревянные изделия, ткани, мыло, кондитерские изделия. Для широкого распространения передового опыта в каждом районе области в 3-4 селах ведется работа по открытию таких бизнес-инкубаторов.

Мощность завода «Kaz Fries» достигает 150 килограммов картофеля-фри в час. Готовая продукция замораживается и продается на внутреннем рынке. У многопрофильной компании, занимающейся растениеводством, птице- и животноводством, производством строительных товаров, есть планы по дальнейшему увеличению производственных мощностей.

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