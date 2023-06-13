Производство животноводческой продукции выросло в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о росте показателей сферы животноводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Животноводство является одной из главных отраслей агропромышленного комплекса страны. На его долю приходится порядка 40% валовой продукции сельского хозяйства. Анализ показывает, что в целом отрасль развивается стабильными темпами. Устойчиво растет поголовье всех видов скота», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Только за прошедший 2022 год численность крупного рогатого скота увеличилась на 4,2%, овец – на 4,8%, лошадей – на 10,5%, верблюдов – на 6,5%, птиц – на 4%.

«Параллельно растут и качественные показатели развития животноводства. В частности, увеличился на 4,7% средний удой молока, также отмечается рост убойного веса овец на 8,6%, яйценоскости кур на 17,2%. По итогам 2022 года, на 0,9% увеличились объемы производства животноводческой продукции, а за 5 месяцев текущего года рост составил 3,6%», - добавил министр.