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Производство яиц увеличат в Карагандинской области

9 Февраля 2023, 12:51
Производство яиц увеличат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области наращивает обороты птицефабрика «Майкудукские яйца».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Предприятие в селе Доскей Бухар-Жырауского района возобновило работу в прошлом году. В модернизацию производства было вложено больше миллиарда тенге.

Посетил фабрику и ознакомился с планами ее дальнейшего развития аким области Ермаганбет Булекпаев.

Главе региона рассказали, что производство продукции постепенно растет. Фабрика поставляет в торговые сети Караганды яйца по удешевленной цене и планирует увеличить объемы.

Мощность производства – 100 млн штук яиц в год и порядка 600 тысяч голов кур.

На птицефабрике работает автоматизированная система транспорта яиц «Анаконда», которая позволяет исключить ручной труд. Яйца из промышленных цехов поступают в сортировочный по автоматическому транспортёру.

Планируется запуск новых линий и цеха инкубации для вывода молодняка.

На предприятии сейчас работают 100 человек. Расширение производства обеспечит дополнительные рабочие места.


Фото: gov.kz

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