Производство тушенки наладили в одном из районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области наладили производство тушенки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О новом производстве написал аким района Дархан Амрин на своей странице в Facebook. Запуск предприятия он назвал историческим моментом для района.

«Мы начинаем варить свою тушенку «Made in Saumalkol». Мало кто знает, что у нас, в Саумалколе, есть такое предприятие, как ТОО «Tezis» (известное как ТОО «Стерх» по Акмолинской области). Так вот, в прошлом году ребята зашли в наш район и на первом этапе начали перерабатывать мясо птицы. Инвестировали около 45 млн тенге, создали новые рабочие места», - написал Д.Амрин.

В этом году компания освоила новое производство. Будут выпускать четыре вида

тушенки: «Каша гречневая с мясом», «Каша перловая с мясом», «Курица по-деревенски», «Тушёнка по-деревенски с говядиной».

«За смену могут производить 1500 банок по 340 граммов. Это второй этап. Первая партия из 600 банок уже в варочном аппарате. Надеюсь продегустировать первую партию саумалкольской тушёнки вместе с вами», - написал Д.Амрин.

Аким области Кумар Аксакалов неоднократно призывал аграриев развивать животноводство и обращал внимание районных акимов на важность переработки сельхозпродукции. Буквально недавно местные власти заявили, что по итогам пяти месяцев в регионе производство мяса возросло.