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Производство сыра увеличат в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Февраля 2021, 15:48
Производство сыра увеличат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стали больше производить продуктов питания. Об этом на отчетной встрече сказал глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За три года выпуск продуктов увеличили на 30% - со 110 до 144 млрд тенге.

«Мы производим экологически чистую продукцию и занимаемся ее переработкой. За год доля переработки молока и мяса увеличилась на 7%. Доля переработки пшеницы увеличилась до 40%. Вырос ассортимент молочной продукции со 190 до 230 наименований, мясной - со 100 до 120 видов», - проинформировал К. Аксакалов.

Аким области отметил, что в сферу переработки приходят инвесторы. Молочные заводы запускают современные линии по выпуску новых видов продукции. Запуск завода «Eurasian milk» позволит решить вопрос дефицита сыра, ежегодное производство которого составит 2,5 тысячи тонн. Глава региона добавил, что этого достаточно для полного покрытия потребностей региона, часть продукции пойдет на экспорт.

«Завершен финальный этап модернизации завода «Bio Operations», который начал выпускать и биоэтанол. Продукцию будут поставлять на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Мы должны реализовывать продукты глубокой переработки. Это намного выгоднее, чем сырье. К примеру, одна тонна пшеницы стоит 90 тысяч тенге. Стоимость готовой продукции «Bio Operations» составляет свыше 134 тысячи тенге. Это выгодный бизнес для аграриев», - уверен К. Аксакалов.

Аким области добавил, что в этом году в регионе запустят комбикормовый завод «Байрек».


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