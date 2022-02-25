Производство стройматериалов активно развивается в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Алматинская область может стать основным поставщиком стройматериалов для страны. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил аким области Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Алматинской области производится более 70 видов стройматериалов, что дает возможность стать основным поставщиком для страны.

В ходе пресс-конференции с журналистами аким области Канат Бозумбаев подчеркнул, что в регионе имеется высокий потенциал для производства строительных материалов.

«Мы можем производить полиэтиленовые пленки, листы, плиты и полосы. При увеличении производства в два раза есть возможность покрыть 70% импорта. Для этого планируется увеличить производственные мощности действующих предприятий до 60%, что создаст 270 дополнительных рабочих мест», - сказал глава региона.

Кроме того, в области будет построено более пяти новых заводов по производству полиэтиленовых пленок с суммарной мощностью 5,5 тыс. тонн и созданием 275 постоянных рабочих мест. В результате будет создано 550 постоянных рабочих мест и произведено 22 тыс. тонн продукции в год.

Напомним, сегодня аким области Канат Бозумбаев провел пресс-конференцию по актуальным вопросам развития региона.