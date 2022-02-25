РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 24 Февраль 2022 | GMT +6

    Производство стройматериалов активно развивается в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Алматинская область может стать основным поставщиком стройматериалов для страны. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил аким области Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в Алматинской области производится более 70 видов стройматериалов, что дает возможность стать основным поставщиком для страны.

    В ходе пресс-конференции с журналистами аким области Канат Бозумбаев подчеркнул, что в регионе имеется высокий потенциал для производства строительных материалов.

    «Мы можем производить полиэтиленовые пленки, листы, плиты и полосы. При увеличении производства в два раза есть возможность покрыть 70% импорта. Для этого планируется увеличить производственные мощности действующих предприятий до 60%, что создаст 270 дополнительных рабочих мест», - сказал глава региона.

    Кроме того, в области будет построено более пяти новых заводов по производству полиэтиленовых пленок с суммарной мощностью 5,5 тыс. тонн и созданием 275 постоянных рабочих мест. В результате будет создано 550 постоянных рабочих мест и произведено 22 тыс. тонн продукции в год.

    Напомним, сегодня аким области Канат Бозумбаев провел пресс-конференцию по актуальным вопросам развития региона.


    Теги:
    Промышленность Строительство Алматинская область Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!