Производство строительной арматуры удвоится в Казахстане

В Казахстане продолжается реализация масштабных индустриальных проектов, направленных на укрепление производственной базы и обеспечение внутреннего рынка стратегически важной продукцией. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало строительство нового сортопрокатного стана компанией Qarmet, стартовавшее в 2025 году.

Проектная мощность будущего производства превысит 539 тысяч тонн готового металлопроката в год. Это позволит не только значительно увеличить объем выпуска строительной арматуры, но и приблизиться к полному обеспечению внутреннего спроса на сортовой прокат.

Технологическим партнером проекта выступает инжиниринговая компания Capital Engineering & Research Incorporation Limited (CERI), которая входит в число признанных мировых лидеров в сфере проектирования, строительства и модернизации металлургических предприятий. Сотрудничество с международным партнером предполагает комплексный подход — от разработки проектной документации до поставки оборудования, его монтажа и проведения пусконаладочных работ.

Реализация данного проекта рассматривается как важный элемент формирования промышленного суверенитета Казахстана. Ожидается, что запуск нового стана позволит существенно сократить зависимость от импорта металлопродукции и повысить устойчивость национальной экономики в условиях внешних вызовов.

Особое внимание уделяется качеству реализации проекта и соблюдению всех технологических стандартов. Для выполнения поставленных задач CERI привлекает международных подрядчиков с подтвержденным опытом работы в Китае и странах СНГ, что обеспечивает высокий уровень исполнения на всех этапах.

— С 2025 года Qarmet реализует проект строительства нового сортопрокатного стана на территории металлургического комбината. Сегодня мы совместно с нашим генеральным партнером компанией CERI определили основных поставщиков оборудования и материалов для возведения цеха. Уже определён необходимый объем, график изготовления и поставки оборудования. Сам цех планируется ввести в эксплуатацию в этом году, — поделился директор по капитальному строительству компании Qarmet Алексей Сидоренко.

На текущий момент стороны уже достигли договоренностей по поставке ключевого оборудования. Параллельно ведется детальная проработка графиков производства, логистики и монтажа, что позволит синхронизировать все процессы и минимизировать возможные риски.

Отдельным направлением работы стала адаптация технических решений с учетом специфики производственной площадки и существующей инфраструктуры. Такой подход позволяет интегрировать новое производство в действующую промышленную экосистему без потери эффективности.

Привлечение высокотехнологичных производителей и строгий контроль на всех этапах реализации проекта свидетельствуют о высоком уровне ответственности компании Qarmet. В результате ожидается не только успешный запуск нового производства, но и долгосрочный эффект для всей металлургической отрасли страны.

Эксперты отмечают, что подобные проекты формируют основу для устойчивого промышленного роста, создают новые рабочие места и усиливают экспортный потенциал Казахстана. В перспективе запуск сортопрокатного стана станет важным шагом к формированию полного цикла металлургического производства внутри страны.