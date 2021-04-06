Производство сельхозтехники в РК выросло на 98 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства сельского хозяйства РК, парк сельхозтехники в Казахстане составляет 143 тысячи тракторов и 37,6 тысячи комбайнов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

По данным ведомства, в 2019 году тракторов приобретено порядка 3,4 тыс. ед. и 1,2 тыс. комбайнов. В 2020 году тракторов приобретено порядка 4,8 тыс. ед. и 1,2 тыс. комбайнов.

В целом отечественные заводы произвели 6 272 единиц техники на 93 млрд. тенге. Годовой рост производства в натуральном выражении составил 98,2%, в стоимостном выражении выпуск увеличился сразу в 2,5 раза.

Производством тракторов в Казахстане занимаются костанайские заводы «Агромаш Холдинг KZ» и «Костанайский тракторный завод» (Lovol и Кировец), завод «КАИК» (марки «Беларус» и RSM) в Акмолинской области и «СемАЗ» (марка «Беларус») в ВКО.