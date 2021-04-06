РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:39, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Производство сельхозтехники в РК выросло на 98 %

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства сельского хозяйства РК, парк сельхозтехники в Казахстане составляет 143 тысячи тракторов и 37,6 тысячи комбайнов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    По данным ведомства, в 2019 году тракторов приобретено порядка 3,4 тыс. ед. и 1,2 тыс. комбайнов. В 2020 году тракторов приобретено порядка 4,8 тыс. ед. и 1,2 тыс. комбайнов.

    В целом отечественные заводы произвели 6 272 единиц техники на 93 млрд. тенге. Годовой рост производства в натуральном выражении составил 98,2%, в стоимостном выражении выпуск увеличился сразу в 2,5 раза.

    Производством тракторов в Казахстане занимаются костанайские заводы «Агромаш Холдинг KZ» и «Костанайский тракторный завод» (Lovol и Кировец), завод «КАИК» (марки «Беларус» и RSM) в Акмолинской области и «СемАЗ» (марка «Беларус») в ВКО.


    Теги:
    Сельское хозяйство Транспорт Другие государственные органы
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!