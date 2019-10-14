Производство сельхозпродукции за пять лет увеличилось в 1,4 раза - Минсельхоз

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров принял участие на конференции «Казахстан – Россия: торгово-экономическое сотрудничество в сфере АПК», которая прошла в рамках I Международного агропромышленного форума (МАПФ-2019) в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В своем докладе, посвященном сотрудничеству Казахстана и России в сфере АПК, А. Сапаров рассказал о достигнутых результатах аграрного сектора Казахстана, в частности, за последние пять лет производство сельхозпродукции увеличилось в 1,4 раза. При этом, он отметил, что среднегодовые темпы роста производительности труда в АПК составили 24%, достигнув в 2018 году показателя 2 076,6 тыс. тенге. Вырос и экспорт продукции отрасли. Общий экспорт продукции АПК за 2018 год увеличился на 24,5%, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 3,5%.

За январь-июнь 2019 года товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельскохозяйственного сырья между Казахстаном и Россией составил $950,5 млн, что на 7,8% больше чем за аналогичный период 2018 года ($881,9 млн). Объем экспорта из Казахстана в Россию за январь-июнь 2019 года составил $203,6, что на 4,8% больше чем за аналогичный период 2018 года ($194,3).

«Аграрный сектор становится привлекательным для бизнеса. Только за последние 5 лет в отрасль привлечено 1,3 трлн. тенге инвестиций, в том числе, частный сектор вложил около 80% инвестиций, в т.ч. в 2018 году 365,1 млрд. тенге», - подчеркнул в своем докладе первый вице-министр. В целях привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс республики, как иностранных так и отечественных, ведется работа по созданию соответствующих условий по поддержке предпринимательства, а именно: субсидирование приоритетных направлений, обеспечение льготными кредитами и лизингом, специальные режимы налогообложения для субъектов АПК.

«Недостаточно только произвести продукцию в объемах необходимых для экспорта, нужно чтобы продукция была конкурентоспособной и соответствовала законодательным нормам стран-импортеров в области ветеринарии и фитосанитарии. Для этого, министерством постоянно ведется работа по согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований стран-импортеров, что позволяет нашим аграриям поставлять свою продукцию на новые рынки», - сказал Айдарбек Сапаров.

В заключении своего доклада первый вице-министр А.Сапаров отметил, что аграрное ведомство Казахстана готово взаимодействовать с МСХ РФ в «ручном режиме» и по принципу «одного окна» с утверждением дорожных карт, в которых будут предусмотрены конкретные мероприятия и обязательства сторон.

Отметим, конференция проходила в рамках МАПФ-2019, которая организована Министерством сельского хозяйства РФ в преддверии празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. В работе пленарного заседания МАПФ-2019 приняли участие председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия Бранислав Недимович, мировой футуролог, специализирующийся на будущем еды Морган Гэй.