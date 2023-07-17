Производство риса уменьшилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–май текущего года в Казахстане произвели 72,1 тыс. тонн обрушенного или расколотого риса, на 19% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.



90,4% всего производства в региональном разрезе приходится традиционно на Кызылординскую область: 65,2 тыс. тонн, годовое сокращение составило 21,3%. Рис также производят в Алматинской, Туркестанской областях и в области Жетысу: 4,7 тыс., 2 тыс. и 138 тонн соответственно.

В целом за полный 2022 год в стране произвели 213,4 тыс. тонн риса, плюс 1,8% к предыдущему году.

Казахстанские рисоводы по итогам января–апреля текущего года обеспечили спрос в секторе (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 91,9% против 95,3% годом ранее. Доля импорта выросла до уже 8,1%: в страну завезли 5,1 тыс. тонн риса, сразу на 45,5% больше, чем годом ранее.

Экспорт в то же время вырос на 11,8% до 32 тыс. тонн отбеленного риса. А доля экспорта в использованных ресурсах выросла с 38,2% в прошлом до 50,6% в текущем году.

Реализация на внутреннем рынке, напротив, сократилась сразу на 32,6% за год, до 31,3 тыс. тонн.

Всех видов риса из РК по итогам января–апреля текущего года экспортировали 32,7 тыс. тонн на сумму 11,3 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 12,3%, в денежном — всего 3,1%.

Большая часть казахстанского риса отправляется в страны СНГ: 32,4 тыс. тонн на сумму 11 млн долл. США. Экспорт в натуральном выражении здесь вырос на 19,1%, в стоимостном — на 11,1%. Среди стран СНГ главный покупатель казахстанского риса — Узбекистан: 14,3 тыс. тонн против всего 1 тыс. тонн годом ранее. В тройке лидеров также находятся Россия и Таджикистан.

В остальные страны мира, не входящие состав СНГ, Казахстан отправил 309 тонн риса, на 84% меньше, чем годом ранее. Здесь лидируют по импорту казахстанского риса Монголия, США и Грузия.

Внутри страны в июне текущего года шлифованный и полированный рис стоил в среднем 604 тг за кг, на 47,6% больше, чем годом ранее.

Среди крупных городов РК дороже всего рис стоил в Уральске (828 тг за кг), Актау (787 тг за кг) и Астане (721 тг за кг), а дешевле всего — в Талдыкоргане (459 тг за кг), Петропавловке (463 тг за кг) и Кызылорде (495 тг за кг).

Наибольшее годовое удорожание риса зафиксировано в Западно-Казахстанской области: на 80,7%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (плюс 74%) и Акмолинская (плюс 64,6%) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Атырауской области, но и это — весомые 21,6%.