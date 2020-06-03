Производство продуктов выросло, несмотря на пандемию - Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство продуктов питания, а также животноводческая отрасль в Казахстане показали рост, несмотря на ситуацию из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минсельхоза РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, по итогам четырех месяцев текущего года в отрасли АПК сохраняется стабильная ситуация. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,2%, а производство продуктов питания выросло на 2,4%. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 10,1% и составили 98,4 млрд тенге, производство продуктов питания – на 14,9% и составили 20,6 млрд тенге», - сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров в ходе отчетной онлайн- встречи на площадке СЦК.

В животноводстве обеспечен рост валового выпуска продукции на 2,3%. Рост объема производства обусловлен увеличением производства мяса на 3,6% и молока на 3,2%.

В растениеводстве, как добавил глава ведомства, для обеспечения своевременного проведения весенне-полевых работ 2020 года были приняты все необходимые меры и на сегодняшний день посевные работы идут к завершению.

Говоря о фактах неиспользуемых сельскохозяйственных земель, ранее министр сообщил , что по итогам трех месяцев 2020 года в госсобственность возвращено более 2 млн га сельхозземель.