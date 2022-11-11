Производство продуктов питания возросло в СКО
Д.Жандарбек отметил, что область лидирует по производству сельскохозяйственной продукции. Ежегодно регион собирает четыре млн тонн зерновых, что составляет более 20% ото всего урожая страны.
«Сформировалась полноценная отрасль переработки зерновых. Наши крупные предприятия пищевой промышленности производят муку, корма, макароны, хлебобулочные и кондитерские изделия. Благодаря запуску новых крупных предприятий мы стали производить новые виды продукции: глютен, крахмал, биоэтанол, шрот, жмых, высокопротеиновые комбикорма», - проинформировал замакима области.
Биоэтанол регион экспортирует на нефтеперерабатывающие заводы Бельгии, Великобритании, глютен - в Индию, США, Нидерланды.
«Мы вышли на промышленное производство комбикормов для потребностей мирового рынка. Продукция экспортируется в Китай. В 2016-м году в регионе реализован проект маслоэкстракционного завода со строительством в прошлом году цеха выщелачивания на 2,1 млрд тенге. Проектная мощность составляет 300 тыс. тонн переработки масличных культур. Продукция ориентирована на экспорт в Китай», - сказал Д.Жандарбек.
Он добавил, что в прошлом году в Петропавловске началось строительство самого крупного маслоэкстракционного завода в Казахстане. Еще одна сельскохозяйственная компания, которая выращивает масличные культуры, готовит бизнес-план по созданию маслоэкстракционного завода.
«Реализация проектов дает возможность довести переработку выращенных в нашей области масличных культур до 90%. Более того - наладить производство жмыха и шрота, которые являются высокопротеиновой кормовой добавкой. Наши откормплощадки и молочно-товарные фермы будут обеспечены кормами местного производства», - подчеркнул Д.Жандарбек.