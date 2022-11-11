Производство продуктов питания возросло в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Производство продуктов питания в Северо-Казахстанской области за три года возросло в 1,6 раза – до 168,6 млрд тенге. Об этом сообщил на онлайн-туре по инвестпроектам заместитель главы региона Даурен Жандарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Д.Жандарбек отметил, что область лидирует по производству сельскохозяйственной продукции. Ежегодно регион собирает четыре млн тонн зерновых, что составляет более 20% ото всего урожая страны.

«Сформировалась полноценная отрасль переработки зерновых. Наши крупные предприятия пищевой промышленности производят муку, корма, макароны, хлебобулочные и кондитерские изделия. Благодаря запуску новых крупных предприятий мы стали производить новые виды продукции: глютен, крахмал, биоэтанол, шрот, жмых, высокопротеиновые комбикорма», - проинформировал замакима области.

Биоэтанол регион экспортирует на нефтеперерабатывающие заводы Бельгии, Великобритании, глютен - в Индию, США, Нидерланды.

«Мы вышли на промышленное производство комбикормов для потребностей мирового рынка. Продукция экспортируется в Китай. В 2016-м году в регионе реализован проект маслоэкстракционного завода со строительством в прошлом году цеха выщелачивания на 2,1 млрд тенге. Проектная мощность составляет 300 тыс. тонн переработки масличных культур. Продукция ориентирована на экспорт в Китай», - сказал Д.Жандарбек.

Он добавил, что в прошлом году в Петропавловске началось строительство самого крупного маслоэкстракционного завода в Казахстане. Еще одна сельскохозяйственная компания, которая выращивает масличные культуры, готовит бизнес-план по созданию маслоэкстракционного завода.

«Реализация проектов дает возможность довести переработку выращенных в нашей области масличных культур до 90%. Более того - наладить производство жмыха и шрота, которые являются высокопротеиновой кормовой добавкой. Наши откормплощадки и молочно-товарные фермы будут обеспечены кормами местного производства», - подчеркнул Д.Жандарбек.