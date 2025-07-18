Производство продуктов питания в Казахстане выросло за полугодие на 10%

На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели текущую ситуацию в отрасли и меры по ускорению темпов роста.

По итогам первого полугодия 2025 года объем производства продуктов питания составил 1,8 трлн тенге. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 5,3 процентных пункта выше установленного плана.

Рост обеспечивается за счет мер государственной поддержки в виде субсидий за сдачу сельхозсырья на переработку (мясо, молоко, свекла и др.), на закуп сырья для производства сливочного масла и сыра, снижения ставки НДС на 70%, льготного кредитования на пополнение оборотных средств под 5% других. По сравнению с прошлым годом наибольший рост показали:

сливочное масло (+10,4%),

колбасные изделия (+10,8%),

растительное масло (+20,3%),

рыбная продукция (+34,4%).

Из-за сезонного фактора наблюдается снижение производства круп. В отдельных регионах зафиксировано сокращение объемов выпуска кондитерских изделий, консервов, сыров и творога. Как пояснил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, это в основном связано с перебоями в поставках сырья и ограничениями на рынках сбыта.

Производство напитков за полугодие составило 566,7 млрд тенге. Индекс физического объема вырос на 5%, что на 3,7 п.п. выше планового показателя. Зафиксировано снижение производства алкогольных напитков при одновременном росте производства безалкогольных – на 9,8%.

- Я уже говорил на прошлом заседании Правительства, что каждый отраслевой министр должен заниматься экономикой своих предприятий. Все предприятия отрасли надо знать детально и оперативно устранять барьеры, мешающие их росту. Ставлю задачу перед Министерством торговли и интеграции разобраться с ситуацией по рынкам сбыта в регионах и при необходимости перераспределить поставки между другими регионами. Министерству сельского хозяйства – доработать дорожную карту по производству продуктов питания с учетом вклада каждого крупного предприятия. Байтереку и Аграрной кредитной корпорации активизировать работу по заказу на инвестиции в производстве продуктов питания, – подчеркнул Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось о том, что получатели АСП смогут покупать продукты по удешевленной цене.