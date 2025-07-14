Получатели АСП смогут покупать продукты по удешевленной цене
Запущен пилотный проект «Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи» в режиме немонетарных мер господдержки населения через сервис «Социальный кошелек» в городе Акколь Акмолинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram канал Юрист «ПАРАГРАФ».
Срок реализации пилотного проекта - 3 месяца в период с 26 июня 2025 года по 26 сентября 2025 года.
Ваучеры предоставляются на каждого члена семьи, признанной нуждающейся в государственной АСП.
Ваучеры формируются автоматически в Кошельке получателя после дачи согласия на оказание услуги. После предоставления QR-кода и его считывания в магазине услугополучатель может купить социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) по удешевленным ценам, установленным в рамках проекта, без торговой надбавки.
Подробности - в совместном приказе.