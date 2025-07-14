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    17:38, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Получатели АСП смогут покупать продукты по удешевленной цене

    Запущен пилотный проект «Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи» в режиме немонетарных мер господдержки населения через сервис «Социальный кошелек» в городе Акколь Акмолинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram канал Юрист «ПАРАГРАФ».

    продовольствие, продукты
    Фото: Kazinform

    Срок реализации пилотного проекта - 3 месяца в период с 26 июня 2025 года по 26 сентября 2025 года.

    Ваучеры предоставляются на каждого члена семьи, признанной нуждающейся в государственной АСП.

    Ваучеры формируются автоматически в Кошельке получателя после дачи согласия на оказание услуги. После предоставления QR-кода и его считывания в магазине услугополучатель может купить социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) по удешевленным ценам, установленным в рамках проекта, без торговой надбавки.

    Подробности -  в совместном приказе.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Цены и тарифы Продукты Общество Цифровизация АСП Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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