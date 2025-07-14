Получатели АСП смогут покупать продукты по удешевленной цене

Срок реализации пилотного проекта - 3 месяца в период с 26 июня 2025 года по 26 сентября 2025 года.



Ваучеры предоставляются на каждого члена семьи, признанной нуждающейся в государственной АСП.



Ваучеры формируются автоматически в Кошельке получателя после дачи согласия на оказание услуги. После предоставления QR-кода и его считывания в магазине услугополучатель может купить социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) по удешевленным ценам, установленным в рамках проекта, без торговой надбавки.



Подробности - в совместном приказе.