Производство продуктов питания увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За январь-апрель текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3% и составил 831,2 млрд тенге. Об этом сообщил глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил министр на заседании Правительства, рост объема валовой продукции в отрасли обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,2%.

«Отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 5,3%, молока – на 3,4%.

При этом продукции растениеводства произведено на 44,8 млрд. тенге, индекс физического объема на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте (теплицы). В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 4 областях: Акмолинская – 114%, Карагандинская – 104,5%, Павлодарская – 104,1% и Жамбылская – 103,1%.

По данным министра, производство продуктов питания за январь-апрель период выросло на 3,9% и составило 673,6 млрд тенге.

«Отмечается рост производства свекловичного сахара на 28,9%, переработанного риса на 23,7%, масла сливочного на 23,3%, крупы на 21,7%, масла растительного на 15%, муки на 11,4%, сыра и творога на 9,6%, молока обработанного на 3,7%», – сообщил Сапархан Омаров.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 66,1% и составил 163,2 млрд тенге, производства продуктов питания на 37,3% и составил 28,4 млрд тенге.



