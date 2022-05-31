31 Мая 2022 14:14

Производство продукции животноводства с начала года превысило 909 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валовой выпуск продукции животноводства за январь–апрель текущего года составил 909,5 млрд тг. Реальный рост в сфере достиг 2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Наибольший объем выпуска продукции пришелся на Алматинскую область: 145,9 млрд тг, плюс 3,5% за год в реальном выражении. В тройке лидеров также оказались Туркестанская (123,5 млрд тг, плюс 1,6% за год) и Восточно-Казахстанская (109,7 млрд тг, плюс 5,9%) области.

В целом за январь-декабрь 2021 года валовой выпуск продукции животноводства в РК составлял 3,1 трлн тг — на 3,6% больше, чем годом ранее.

К 1 мая текущего года поголовье основных видов скота в Казахстане выросло, за исключением поголовья коз (минус 1,3% за год, до 3,1 млн голов) и свиней (минус 5,2% за год, до 892,5 тыс. голов).

Численность лошадей выросла на 10,8% за год, до 3,9 млн голов, верблюдов — на 6,2%, до 272 тыс. голов, крупного рогатого скота — на 4,5%, до 9,7 тыс. голов (из них коров — на 5%, до 4,3 тыс. голов), овец — на 4%, до 24 тыс. голов, птицы — на 3,7%, до 47,1 тыс. голов.

В целом производство животноводческой продукции за январь-апрель текущего года в плюсе.

Заметно выросло производство куриных яиц — сразу на 12,1% за год, до 1,6 млрд штук.

Скота и птицы в живом весе забито в хозяйстве или реализовано на убой 580,9 тыс. тонн (плюс 1,7% за год), в убойном весе — 342 тыс. тонн (плюс 1,9%).

Надои коровьего молока составили 1,5 млн тонн — на 1,3% больше, чем годом ранее.

Производство шкур крупных животных выросло на 2,9% за год, до 894,3 тыс. шт., шкур мелких животных — на 0,4%, до 2 млн шт.

Вместе с увеличением поголовья основных видов скота в стране растет и падеж. Так, падеж лошадей увеличился сразу на 37,8% за год, до 1,9 тыс. голов, верблюдов — на 33,9%, до 328 голов, коз — на 5,6%, до 548 голов, КРС — на 3,9%, до 7,1 тыс. голов, овец — на 2,2%, до 13,9 тыс. голов. Падеж свиней, напротив, сократился — сразу на 32,7% за год, до 10,2 тыс. голов.

По итогам января–апреля текущего года в стране произвели 650,2 тыс. тонн готовых кормов для сельскохозяйственных животных — на 6,1% меньше, чем годом ранее.

Наибольший объем производства пришелся на Алматинскую область: 177,1 тыс. тонн, плюс 12,5% за год. В тройке лидеров также оказались Акмолинская (101,1 тыс. тонн, плюс 4,5% за год) и Актюбинская (92,9 тыс. тонн, минус 29,1%) области.

В апреле текущего года средние цены производителей за тонну продукции (в живом весе) в сегменте КРС составили 904,6 тыс. тг, лошадей — 938,5 тыс. тг, верблюдов — 987,5 тыс. тг, овец — 850,2 тыс. тг, свиней — 680,9 тыс. тг, домашней птицы — 681 тыс. тг.

Производители реализовывали тонну сырого коровьего молока за 160,2 тыс. тг, кобыльего — за 770,5 тыс. тг, верблюжьего — за 715,1 тыс. тг. Тонна меда стоила 1,3 млн тг, тысяча куриных яиц — 29,3 тыс. тг.

Рост цен производителей продукции сельского хозяйства на скот и птицу в живом весе составил 1,6% за месяц и 9,5% за год, на сырое молоко — 2,6% за месяц и 15,9% за год, на яйца — 3,3% за месяц, однако за год цены сократились на 5,4%, на натуральный мед — 3,9% за год (за месяц цены не изменились).