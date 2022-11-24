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Производство подсолнечного масла увеличилось на 46% за год

24 Ноября 2022, 18:22
Производство подсолнечного масла увеличилось на 46% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Посевные площади под семена подсолнечника увеличились с 960,5 тыс. га в 2021 году до 1 млн га в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Аграрии собрали 96 % посевных площадей этой культуры и намолотили порядка 1,2 млн тонн подсолнечника, что практически в два раза больше прошлогодних показателей.

Вместе с тем растут объемы производства подсолнечного масла. К сентябрю текущего года предприятия выпустили 352,3 тыс. тонн, что на 46,3 % больше аналогичного периода 2021 года.

Часть отечественного подсолнечного масла идет на экспорт. С начала 2022 года за рубеж продано 173,1 тыс. тонн продукции, что в 2,7 раз больше, чем годом ранее.


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