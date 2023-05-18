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Производство оборудования для ветроэлектростанций намерена запустить в РК китайская корпорация SPIC

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Мая 2023, 13:52
Производство оборудования для ветроэлектростанций намерена запустить в РК китайская корпорация SPIC Фото: t.me/aqorda_resmi

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминя. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты зеленой энергетики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Президент был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций.

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В свою очередь Цянь Чжиминь рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.

Кроме того, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства «зеленого» водорода.


Президент Казахстана   Энергетика   Китай  
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