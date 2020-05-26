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Производство мяса в РК увеличилось на 3,6%

26 Мая 2020 10:19
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Производство мяса в РК увеличилось на 3,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В секторе животноводства сохраняется устойчивый рост на уровне 4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем валовой продукции по итогам года вырос до 2,3 трлн тенге. Реализованные меры в прошлом году через кредитования и дополнительного субсидирования дали свой эффект. За четыре месяца текущего года наблюдается положительная динамика в росте поголовья сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота на 4,1%, овец и коз - 2,7%, лошадей - 7,6%, свиней- 1,6%», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, производство мяса увеличилось на 3,6 % и составило 314 тысяч тонн, молока на 3,2 % и 1,5 млн. тонн. Вместе с тем, снизилось производство яиц на 6% (1,6 млрд. штук) ввиду снижения спроса на внешних рынках.

«Растут и объемы производства переработанной животноводческой продукции. Так производство колбасных изделий выросло на 20,9% (18,8 тыс. тонн), мясных консервов на 9% (3 тыс. тонн), переработанной рыбы на 51,3% (3,9 тыс. тонн). По молочной продукции сохраняется рост на уровне в среднем 10%, за исключением обработанного молока в связи со снижением спроса в период карантина и переориентированием основного сырья на производство молочных продуктов с более долгим сроком хранения», - заключил министр.


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Ключевые слова: Минсельхоз, Экономика, Сельское хозяйство,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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