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    23:00, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Производство мяса увеличат в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов продолжает поездки по районам. В Аккайынском районе глава региона интересовался реализацией аграрных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети К.Аксакалов рассказал, что возле села Аралағаш строят бройлерную птицефабрику. Казахстанская компания вкладывает 5,4 млрд тенге инвестиций. Создадут 168 постоянных рабочих мест. Мощность новой птицефабрики - 5 тысяч тонн мяса птицы и 3,5 млн штук яиц в год.

    «Местный аграрий Сергазы Карымсаков возле села Киялы начал строительство новой молочной фермы. Это один из 16-ти строящихся молочных комплексов по области. Отмечу, что половина возводимых ферм по стране находятся в СКО. До конца года запустим 10 ферм. Далее мы заехали в село Шагалалы. В селе проводится комплексный ремонт. Капитально ремонтируют врачебную амбулаторию, обновилась школа, а также сделан средний ремонт 6 км уличных дорог. Всего на модернизацию Шагалалы направлено 446 млн тенге», - написал аким области.

    Ранее глава региона говорил , что на модернизацию 128 сел области выделили 18,6 млрд тенге.

    «Наша задача – создание большого количества рабочих мест в сельском хозяйстве за счет мясного и молочного направления. Мы по стране больше всех реализуем проекты в сфере животноводства. Это даст возможность увеличить объем производства мяса в 1,6 раза - с 60 тысяч до 100 тысяч тонн», - добавил К.Аксакалов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Акимат
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