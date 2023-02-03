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Производство мяса намерены увеличить на 17% в Костанайской области

3 Февраля 2023, 21:52
Производство мяса намерены увеличить на 17% в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках развития мясного животноводства и птицеводства в Костанайской области будет реализовано свыше 50 проектов, что позволит увеличить производство мяса и загруженность мясоперерабатывающих предприятий региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур Бисимбаев, до 2026 года будет реализован 51 проект, а общая сумма инвестиций составит 35 млрд тенге. Новые проекты дают возможность создать свыше тысячи новых рабочих мест.

18 проектов будут реализованы в Амангельдинском, Мендыкаринском, Сарыкольском и Федоровском районах. Это разведение КРС мясного направления.

Три проекта по созданию племенных репродукторов будут реализованы в Аулиекольском, Костанайском районах, а также в Аркалые. Будут реализованы 8 проектов по созданию откормочных, убойных площадок, и столько же проектов - по разведению лошадей. По разведению мелкого рогатого скота предусмотрены 5 проектов, по птицеводству - 8 проектов.

«Ввод этих проектов позволит увеличить производство мяса на 17%, загруженность мясоперерабатывающих предприятии с 60% до 70%, обеспеченность население области мясом птицы с 74% до 100%. Акимам районов и городов необходимо взять на особый контроль реализацию названных проектов, обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощность»,- сообщил Т. Бисимбаев.

Также, по словам руководителя сельхозуправления, в целях дальнейшего обеспечения производства продукции в отрасли и обеспечения продовольственной безопасности, в области с 2023 по 2026 годы будут реализованы 145 инвестиционных проектов, в том числе в отрасли животноводства – 74, растениеводства – 59, переработки продукции – 12 проектов. Общая сумма инвестиций составит 222,7 млрд тенге.

В итоге реализация вышеуказанных проектов, как уверен Бисимбаев, позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. Кроме этого, будет создано 3,1 тысячи рабочих мест.


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