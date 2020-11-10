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Производство мяса и молока выросло в Казахстане

10 Ноября 2020 10:45
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Производство мяса и молока выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,2%, составив 5,4 трлн тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил глава Минсельхоза, рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 7,1%.

В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в трех областях: Костанайской, Акмолинской и Павлодарской.

«Объем валовой продукции животноводства за указанный период увеличился на 2,7% и составил 2,1 трлн тенге. При этом отмечается рост объемов производства мяса в живом весе – на 3,7%, молока – на 3,1%. Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,4% и составило 1,6 трлн тенге. Так, отмечается рост производства риса переработанного на 36,8%, масла сливочного на 17,1%, колбасных изделий на 14,6%, макарон на 9,7%, крупы – на 5,6%, муки – на 5,1% кисломолочных продуктов на 4,5% , сыра и творога на 2,1%», - рассказал Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

По данным министра, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 7,5% и составили 412,5 млрд. тенге, производства продуктов питания – на 20,1% и составили 75,3 млрд. тенге.


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#Минсельхоз   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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