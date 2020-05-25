Производство мяса и молока увеличилось в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области развивается животноводство. В объеме валовой продукции сельского хозяйства эта отрасль занимает 56%. За четыре месяца было произведено продукции на 43,5 млрд тенге с ростом на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. Производство мяса увеличилось на 3,2%, молока - на 2,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О достижениях животноводов и планах на будущее рассказал на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

«На 2020 год планируется объем производства продукции животноводства в сумме 211,2 млрд тенге с ростом на 5,2%. Ожидается увеличение поголовья КРС до 573,3 тыс. голов, или на 4,4%, овец и коз - на 1,5% (938 тыс. голов), лошадей - 9% (367,4 тыс. голов), свиней - на 6,9% (77,2 тыс. голов), птиц - на 2,3% (4 175,8 тыс. голов)», - озвучил данные докладчик.

По программе «Сыбага» планируется закупить 10 тыс. голов КРС и 15 тыс. голов МРС, сообщил руководитель управления. Также оказывается поддержка по программе «Экономика простых вещей».

В области действуют 49 молочно-товарных ферм. В этом году планируется открыть еще восемь. Проекты финансируются по программе «Экономика простых вещей», а также через СПК «Сарыарка». Их реализация позволит увеличить производство молока и загруженность молочных заводов.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по развитию животноводства и выполнению целевых индикаторов. Необходимо наполнять рынок собственными продуктами, подчеркнул он.