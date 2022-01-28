+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Производство мяса и молока увеличат в СКО

28 Января 2022 20:15
Поделиться:
Производство мяса и молока увеличат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года увеличили производство мяса и молока. В этом году рассчитывают на дальнейший рост объемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как выращивают клубнику зимой, рассказали в Алматинской области
Назначен новый начальник департамента полиции СКО Спрос на продукцию социальных магазинов растет в Жамбылской области - Арман Туймебаев В пять раз увеличится субсидирование животноводства в Мангистауской области

На коллегии руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев рассказал, каким образом в области будут наращивать объемы продукции в животноводческой отрасли.

Он отметил, что в регионе ввели в эксплуатацию 10 молочных комплексов на 4,4 тысячи голов, которые при выходе на проектную мощность будут дополнительно производить 22 тысячи тонн молока.

«Реализации проектов способствовало финансирование в рамках Комплексного плана развития области на 2021-2025 годы. Всего профинансировано 17 проектов по шести направлениям сельского хозяйства практически во всех районах области на сумму 15 млрд тенге», - сказал М.Мендыбаев.

Продолжится строительство восьми молочно-товарных ферм на 4,4 тысячи голов, начнется строительство еще трех новых на 2,8 тысячи голов.

В прошлом году агроформирования завезли из стран Европы, России и Украины 5 016 голов крупного рогатого скота. План на этот год – еще более шести тысяч голов.

Завершается строительство двух откормочных площадок на 13 тысяч скотомест мощностью производства четыре тысячи тонн мяса.

На свинокомплексе ТОО «ЕМС-Агро» строят дополнительные помещения для увеличения мощности со 100 до 200 тысяч голов. Объем производства свинины составит 20 тысяч тонн в год.

За счет строительства двух бройлерных птицефабрик с общей мощностью 6 тысяч тонн мяса птицы в год планируют закрыть потребности региона в этом продукте.

«Из пяти птицефабрик яичного направления в настоящее время производством яиц занимаются четыре. ТОО «Бишкульская птицефабрика» переориентирована на реализацию племенного молодняка. Все птицефабрики вышли на полную мощность и по итогам 2022-го года по области планируется произвести 700 млн штук яиц», - сказал М.Мендыбаев.

По итогам 2021-го года объем валовой продукции животноводства составил 215 млрд тенге. Регион произвел 105,5 тысячи тонн мяса, 635 тысяч тонн молока и 552 млн штук яиц.

В основной капитал сельского хозяйства за прошлый год привлекли 150 млрд тенге инвестиций.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Как выращивают клубнику зимой, рассказали в Алматинской области
Назначен новый начальник департамента полиции СКО
Спрос на продукцию социальных магазинов растет в Жамбылской области - Арман Туймебаев
В пять раз увеличится субсидирование животноводства в Мангистауской области
Популярное
1 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
2 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
3 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
4 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
Читайте также
Почему увольняются медицинские работники в СКО
Как выращивают клубнику зимой, рассказали в Алматинской области
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив