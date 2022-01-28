Производство мяса и молока увеличат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года увеличили производство мяса и молока. В этом году рассчитывают на дальнейший рост объемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев рассказал, каким образом в области будут наращивать объемы продукции в животноводческой отрасли.

Он отметил, что в регионе ввели в эксплуатацию 10 молочных комплексов на 4,4 тысячи голов, которые при выходе на проектную мощность будут дополнительно производить 22 тысячи тонн молока.

«Реализации проектов способствовало финансирование в рамках Комплексного плана развития области на 2021-2025 годы. Всего профинансировано 17 проектов по шести направлениям сельского хозяйства практически во всех районах области на сумму 15 млрд тенге», - сказал М.Мендыбаев.

Продолжится строительство восьми молочно-товарных ферм на 4,4 тысячи голов, начнется строительство еще трех новых на 2,8 тысячи голов.

В прошлом году агроформирования завезли из стран Европы, России и Украины 5 016 голов крупного рогатого скота. План на этот год – еще более шести тысяч голов.

Завершается строительство двух откормочных площадок на 13 тысяч скотомест мощностью производства четыре тысячи тонн мяса.

На свинокомплексе ТОО «ЕМС-Агро» строят дополнительные помещения для увеличения мощности со 100 до 200 тысяч голов. Объем производства свинины составит 20 тысяч тонн в год.

За счет строительства двух бройлерных птицефабрик с общей мощностью 6 тысяч тонн мяса птицы в год планируют закрыть потребности региона в этом продукте.

«Из пяти птицефабрик яичного направления в настоящее время производством яиц занимаются четыре. ТОО «Бишкульская птицефабрика» переориентирована на реализацию племенного молодняка. Все птицефабрики вышли на полную мощность и по итогам 2022-го года по области планируется произвести 700 млн штук яиц», - сказал М.Мендыбаев.

По итогам 2021-го года объем валовой продукции животноводства составил 215 млрд тенге. Регион произвел 105,5 тысячи тонн мяса, 635 тысяч тонн молока и 552 млн штук яиц.

В основной капитал сельского хозяйства за прошлый год привлекли 150 млрд тенге инвестиций.