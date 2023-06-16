Производство муки в разы превышает внутреннее потребление – Ербол Карашукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал об особенностях производства муки и зерна в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если рассматривать развитие переработки по конкретным направлениям, лидирующую позицию занимает зерноперерабатывающая отрасль. В общем объеме производства продуктов питания доля отрасли составляет 21%. Функционируют 350 предприятий. При этом производство муки в объеме 3,3 млн тонн, превышает в разы внутреннее потребление страны и занимает одну из лидирующих позиций в мире по объемам экспортных поставок», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

По его словам, обеспеченность внутреннего рынка отечественным производством муки составляет 237%, по макаронным изделиям - 122%, крупе - 102%.

«Проблемным вопросом здесь является сужение рынков сбыта казахстанской муки из-за развития собственной переработки в традиционных странах импортерах за счет введения ими протекционистских мер господдержки. В этой связи министерством принимаются меры по расширению рынков сбыта продукции», - заключил Ербол Карашукеев.