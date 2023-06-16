Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Производство муки в разы превышает внутреннее потребление – Ербол Карашукеев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 11:21
Производство муки в разы превышает внутреннее потребление – Ербол Карашукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал об особенностях производства муки и зерна в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если рассматривать развитие переработки по конкретным направлениям, лидирующую позицию занимает зерноперерабатывающая отрасль. В общем объеме производства продуктов питания доля отрасли составляет 21%. Функционируют 350 предприятий. При этом производство муки в объеме 3,3 млн тонн, превышает в разы внутреннее потребление страны и занимает одну из лидирующих позиций в мире по объемам экспортных поставок», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

По его словам, обеспеченность внутреннего рынка отечественным производством муки составляет 237%, по макаронным изделиям - 122%, крупе - 102%.

«Проблемным вопросом здесь является сужение рынков сбыта казахстанской муки из-за развития собственной переработки в традиционных странах импортерах за счет введения ими протекционистских мер господдержки. В этой связи министерством принимаются меры по расширению рынков сбыта продукции», - заключил Ербол Карашукеев.


Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США