Производство моторного топлива запустят в Туркестанской области в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации индустриальных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он сообщил, что в регионе реализовываются два проекта на сумму 105 млрд тенге.

«До конца текущего года планируется завершение проекта по производству нефтепродуктов. Вместе с тем, в 2022 году планируется реализация завода по производству моторного топлива и нефтехимических продуктов. По итогам реализации данных проектов будет создано более 400 новых рабочих мест», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Ранее, министр озвучил сроки запуска завода по производству нефтехимических реагентов, монтажной пены, минеральной ваты, а также переработки попутного газа в Актюбинской области. По его словам, это произойдет до конца текущего года.