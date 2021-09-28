Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Производство моторного топлива запустят в Туркестанской области в 2022 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Сентября 2021, 12:00
Производство моторного топлива запустят в Туркестанской области в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации индустриальных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он сообщил, что в регионе реализовываются два проекта на сумму 105 млрд тенге.

«До конца текущего года планируется завершение проекта по производству нефтепродуктов. Вместе с тем, в 2022 году планируется реализация завода по производству моторного топлива и нефтехимических продуктов. По итогам реализации данных проектов будет создано более 400 новых рабочих мест», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Ранее, министр озвучил сроки запуска завода по производству нефтехимических реагентов, монтажной пены, минеральной ваты, а также переработки попутного газа в Актюбинской области. По его словам, это произойдет до конца текущего года.

Правительство РК   Инвестпроекты   Туркестанская область   Промышленность   Экономика   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии