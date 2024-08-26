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    11:30, 26 Август 2024 | GMT +6

    Производство мороженого в Казахстане: цены, виды и спрос

    мороженое
    Фото: pixabay

    В Казахстане сократилось производство мороженного. Так, по итогам января–июля 2024 года было произведено 36,1 тыс. тонн мороженого и прочего пищевого льда — на 1,4% меньше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform. 

    В разрезе регионов 61,8% всего выпуска пришлось на одну лишь Алматинскую область: 22,3 тыс. тонн изделий, годовое сокращение — на 7,3%.

    В пятёрке регионов-лидеров оказались:

    • Туркестанская (6,6 тыс. тонн);
    • Восточно-Казахстанская (1,6 тыс. тонн);
    • Костанайская (1,5 тыс. тонн);
    • Акмолинская (1,2 тыс. тонн) области.

    Наибольший объём производства в секторе пришёлся на сливочное мороженое: 18 тыс. тонн, минус 8,7% за год. Пломбира произвели 10 тыс. тонн (плюс 28,8%), ароматизированного мороженого — 1,5 тыс. тонн (минус 49,6%), молочного мороженого — 1 тыс. тонн (минус 29,2%), плодово-ягодного мороженого — 81 тонну (плюс 22,7%), тортов, пирожных и десертов из мороженого — 40 тонн (минус 14,9%), мягкого мороженого — 5 тонн (против 14 тонн годом ранее).

    Казахстанские компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мороженое и пищевой лёд на 78,9%, против 82,3% годом ранее. Позиции были потеряны за счёт сокращения производства за этот период на 2,9%, до 28,5 тыс. тонн.

    В то же время импорт увеличился сразу на 20,6% за год, до 7,6 тыс. тонн. На экспорт из РК отправили 6,1 тыс. тонн мороженого — на 72,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

    Реализация на внутреннем рынке составила 30 тыс. тонн, сократившись на 6,6% за год. 

    Розничные цены на мороженое в Казахстане по итогам июля выросли на 1,5% за месяц и на 8,2% за год.

    В месячной динамике рост цен на мороженое отмечен:

    • в Туркестанской (на 9,8%);
    • в Северо-Казахстанской (на 5,2%);
    • в Алматинской (на 4,2%) областях. 

    При этом в Павлодарской, Костанайской, Жетысуской, Жамбылской и Абайской областях, а также в Шымкенте цены за месяц не изменились.

    В годовой динамике сильнее всего мороженое подорожало:

    • в Абайской области, где цены выросли сразу на 25,8%;
    • в Северо-Казахстанской (на 16% за год);
    • в Мангистауской (на 14,6%) областях. 

    Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Жетысуской области: на 1,6%. При этом в Западно-Казахстанской области мороженое подешевело на 6,7% за год.

    Теги:
    Регионы Казахстана Производство Цены и тарифы Питание Продукты Экономика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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