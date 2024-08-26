Производство мороженого в Казахстане: цены, виды и спрос

В Казахстане сократилось производство мороженного. Так, по итогам января–июля 2024 года было произведено 36,1 тыс. тонн мороженого и прочего пищевого льда — на 1,4% меньше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform.

В разрезе регионов 61,8% всего выпуска пришлось на одну лишь Алматинскую область: 22,3 тыс. тонн изделий, годовое сокращение — на 7,3%.

В пятёрке регионов-лидеров оказались:

Туркестанская (6,6 тыс. тонн);

Восточно-Казахстанская (1,6 тыс. тонн);

Костанайская (1,5 тыс. тонн);

Акмолинская (1,2 тыс. тонн) области.

Наибольший объём производства в секторе пришёлся на сливочное мороженое: 18 тыс. тонн, минус 8,7% за год. Пломбира произвели 10 тыс. тонн (плюс 28,8%), ароматизированного мороженого — 1,5 тыс. тонн (минус 49,6%), молочного мороженого — 1 тыс. тонн (минус 29,2%), плодово-ягодного мороженого — 81 тонну (плюс 22,7%), тортов, пирожных и десертов из мороженого — 40 тонн (минус 14,9%), мягкого мороженого — 5 тонн (против 14 тонн годом ранее).

Казахстанские компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мороженое и пищевой лёд на 78,9%, против 82,3% годом ранее. Позиции были потеряны за счёт сокращения производства за этот период на 2,9%, до 28,5 тыс. тонн.

В то же время импорт увеличился сразу на 20,6% за год, до 7,6 тыс. тонн. На экспорт из РК отправили 6,1 тыс. тонн мороженого — на 72,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Реализация на внутреннем рынке составила 30 тыс. тонн, сократившись на 6,6% за год.

Розничные цены на мороженое в Казахстане по итогам июля выросли на 1,5% за месяц и на 8,2% за год.

В месячной динамике рост цен на мороженое отмечен:

в Туркестанской (на 9,8%);

в Северо-Казахстанской (на 5,2%);

в Алматинской (на 4,2%) областях.

При этом в Павлодарской, Костанайской, Жетысуской, Жамбылской и Абайской областях, а также в Шымкенте цены за месяц не изменились.

В годовой динамике сильнее всего мороженое подорожало:

в Абайской области, где цены выросли сразу на 25,8%;

в Северо-Казахстанской (на 16% за год);

в Мангистауской (на 14,6%) областях.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Жетысуской области: на 1,6%. При этом в Западно-Казахстанской области мороженое подешевело на 6,7% за год.