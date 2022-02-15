Производство медтехники намерены наладить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дальнейшем будет утверждена программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что планируется реализация мер по проработке с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники вопросов локализации производства, разработки механизмов долгосрочных договоров, внедрение в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направления «под ключ».

В целом, реализация данных мер позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение прозрачности планирования и закупа;

- повышение уровня оснащенности необходимым медицинским оборудованием;

- снижение стоимости закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий;

- повышение качества сервисного обслуживания и обучения кадров;

- увеличение доли ОТП на рынке медицинской техники РК.

Ранее на заседании Правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, как будет осуществляться централизация закупа медицинской техники.