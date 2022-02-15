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Производство медтехники намерены наладить в Казахстане

15 Февраля 2022 15:26
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Производство медтехники намерены наладить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В дальнейшем будет утверждена программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что планируется реализация мер по проработке с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники вопросов локализации производства, разработки механизмов долгосрочных договоров, внедрение в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направления «под ключ».

В целом, реализация данных мер позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение прозрачности планирования и закупа;

- повышение уровня оснащенности необходимым медицинским оборудованием;

- снижение стоимости закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий;

- повышение качества сервисного обслуживания и обучения кадров;

- увеличение доли ОТП на рынке медицинской техники РК.

Ранее на заседании Правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, как будет осуществляться централизация закупа медицинской техники.

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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Ажар Гиният  
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Автор:

Серик Сабеков

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