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Производство кремния запущено в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Марта 2022, 22:04
Производство кремния запущено в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - При участии акима Алматинской области Каната Бозумбаева в Каратальском районе стартовало производство высококачественного кремния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В региональной службе коммуникаций региона сообщили, что на реконструкцию металлургического комбината «KazSilicon» затрачено 4 миллиарда тенге. На объекте проведены строительно-монтажные работы, отремонтировано необходимое оборудование и печи.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана отметил, что прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. Во все времена так было, есть и будет, что если развиваются регионы, страна становится могущественнее. Восстановление предприятий обрабатывающей промышленности дает импульс развитию регионов. Экспортная направленность предприятия обеспечит социально-экономическую стабильность», - сказал аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

Сообщается, что завод обеспечит рабочими местами более 200 человек.

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Алматинская область   Акимат   Промышленность   Экономика  
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