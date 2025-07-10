Производство компьютеров и электронного оборудования выросло на 74,3% в Казахстане

В реальном выражении производство увеличилось на 89% (ИФО производства - 189,3%). «Указанный прирост в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования обусловлен резким ростом инвестиций в данном секторе. За пять месяцев 2025 года инвестиции достигли без малого 2,3 млрд тенге. Прирост составил более 2 млрд тенге, увеличившись относительно аналогичного периода 2024 года более чем в девять раз», - говорится в сообщении дирекции развития машиностроения QazIndustry.

Наибольший прирост отмечается в производстве электронной бытовой техники - более чем в 68 раз (с 95,9 млн до более 6,5 млрд тенге) и электронных элементов - более чем в 15 раз (с 65,3 млн до более 1 млрд тенге).

В этом году ожидается запуск проекта ТОО «Silk Road Electronics» (Карагандинская область, Сарань) по выпуску телевизоров и иной техники под брендом Samsung.

За январь-апрель 2025 года в натуральном выражении значительное увеличение наблюдается в выпуске такой продукции, как «приемники телевизионные цветного изображения, совмещенные с аппаратурой записи или воспроизведения звука, или изображения» - рост в семь раз; «приборы полупроводниковые прочие (кроме фоточувствительных)» - рост в 10 раз.

Ранее сообщалось, что Глава государства посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200.