+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -7 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Производство кирпича и железобетонных изделий запустят в СКО

19 Ноября 2021 21:56
Поделиться:
Производство кирпича и железобетонных изделий запустят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области реализуют несколько проектов по производству строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
План по обеспечению сырьем металлургических предприятий утвержден в ЕАЭС Смарт-школу на 1500 мест построят в Жанаозене Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС

Такие предприятия в регионе, где активными темпами идет строительство жилых домов, необходимость. Большая часть стройматериалов импортируется.

По словам заместителя акима области Даурена Жандарбека, близится к завершению строительство кирпичного завода.

«Для нашего региона это крупнейший проект стройиндустрии. Завершены строительно-монтажные работы, ведется шеф-монтаж оборудования. При выходе на проектную мощность будет обеспечена 30%-я потребность региона в кирпиче. На финальной стадии строительство завода по производству автоклавных газоблоков и плит. Реализация этих проектов позволит снизить цену на кирпич за счет выгодной логистики и использования местного сырья», - сказал Д. Жандарбек.

Компания, которая будет выпускать газоблоки, уже наладила производство сухих строительных смесей. Мощность завода составляет 13 тысяч тонн готовой продукции в год.

Появится в регионе завод по выпуску железобетонных изделий. Будут производить плиты перекрытия, бетонные кольца, фундаментные блоки и бетон в сыром виде.

В январе в области запустили завод по производству ламинированной фанеры. По словам Д. Жандарбека, в следующем году компания запланировала строительство завода по производству ДСП.

«Это примерно 50 тысяч кубических метров древесно-стружечной плиты в год. В производстве можно будет использовать отходы от производства фанеры и порубочные остатки от лесопользователей. Инвестиции в проект составят 4 млрд тенге. Запуск производств даст импульс развитию мебельной отрасли региона», - сказал Д. Жандарбек.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Промышленность   #Строительство   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
План по обеспечению сырьем металлургических предприятий утвержден в ЕАЭС
Смарт-школу на 1500 мест построят в Жанаозене
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Популярное
1 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
2 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
3 Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
4 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
5 Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
6 Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Читайте также
Атырауский НПЗ будет использовать канализационную воду
Почти на пять млн тенге оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в СКО
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив