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    10:07, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Производство каких строительных материалов запущено в этом году в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На долю отечественных товаропроизводителей (ОТП) за 6 месяцев этого года приходится 66% строительных материалов. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На долю отечественных товаропроизводителей (ОТП) за 6 месяцев приходится 66% (+4 п.п. к 6 мес. 2022г.). Отечественное производство покрывает потребность внутреннего рынка, в таких товарах как портландцемент прочий, товарный бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    По данным профильного ведомства, в этом году запущены два проекта по производству строительных материалов. Это завод по производству асфальтобетона ТОО «Астана-Авто-Строй» в городе Астане; а также завод по производству железобетонных изделий ТОО «CEMENT BETON M» в Мангистауской области.

    Отметим, что согласно данным статистики, выполнении строительных работ и вводе в эксплуатацию объектов в Республике Казахстан за январь-июль общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 9 710 854 кв. метров (жилые и нежилые здания, в том числе общеобразовательные школы, дошкольные организации, больницы, амбулаторно-поликлинические организации и другие), что выше на 10,7% аналогичного периода прошлого года.

    Кроме того, за январь-июль инвестиции, направленные в жилищное строительство, составили 1 505,6 млрд тенге, что выше на 2,5% к аналогичному периоду 2022 года.

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    Строительство Промышленность
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