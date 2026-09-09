Производство индийских тракторов на $120 млн планируют запустить в Казахстане

Казахстан и Индия подписали рамочные соглашения на общую сумму $122 млн по итогам Казахстанско-индийского бизнес-форума по торговле и инвестициям, состоявшегося в Ченнаи, штат Тамилнад, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Документы предусматривают локализацию производства сельскохозяйственной техники, а также сотрудничество в сфере оборонных технологий и решений двойного назначения.

Крупнейшее соглашение на $120 млн заключено между ТОО «SP BKM» и индийской компанией International Tractors Limited (Sonalika Group). Стороны планируют поэтапную сборку и локализацию производства тракторов Sonalika/Solis в Казахстане.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК.

Документ создает основу для долгосрочного сотрудничества по поставкам, сборке и дистрибуции тракторов и другой сельскохозяйственной техники, а также развитию послепродажного обслуживания. В перспективе предполагается постепенное увеличение уровня локализации производства на территории Казахстана.

Еще одно рамочное соглашение подписано между ТОО «SP BKM» и Big Bang Boom Solutions Private Limited. Оно предусматривает сотрудничество в сфере оборонных технологий. Стороны намерены совместно определять, оценивать и реализовывать взаимовыгодные проекты в Казахстане.

Казахстанскую бизнес-делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков. В рамках визита он провел встречи с министром торговли, промышленности и содействия инвестициям правительства штата Тамилнад Селви С. Киртаной и исполнительным директором International Tractors Limited Рахулом Митталом.

Бизнес-форум собрал более 110 участников с казахстанской стороны, включая около 65 компаний. В делегацию вошли представители машиностроения, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, строительства, нефтегазового сектора, легкой промышленности, информационных технологий и логистики.

Отдельное внимание было уделено развитию межрегиональных связей. Представители Акмолинской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областей, а также города Шымкента презентовали индийским партнерам экспортный и инвестиционный потенциал своих регионов.

— Казахстан придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией. При этом дальнейшее раскрытие потенциала наших отношений невозможно без более активного взаимодействия на уровне регионов и деловых кругов. Именно поэтому особое внимание уделяется развитию прямых связей между регионами Казахстана и индийскими штатами, — отметил Айдар Абилдабеков.

Индия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Южной Азии. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот между странами составил $315,4 млн.

Казахстан также рассчитывает расширить взаимную торговлю и увеличить номенклатуру экспортных поставок. Определено около 95 товарных позиций с потенциалом наращивания экспорта в Индию примерно на $313 млн. В этот перечень вошли товары металлургической, химической, пищевой, строительной и машиностроительной отраслей.

В ходе форума стороны обсудили и транспортно-логистическое сотрудничество. Казахстан намерен использовать свой транзитный потенциал для расширения поставок индийских товаров через свою территорию в страны Центральной Азии, Китай и Европу.

Перспективными направлениями для совместных проектов также названы агропромышленный комплекс, переработка сельхозсырья, критически важные минералы, промышленная кооперация, фармацевтика, цифровизация, искусственный интеллект, информационные технологии и энергетика.

Казахстан заинтересован в привлечении индийских инвестиций и технологий для создания производств с высокой добавленной стоимостью и локализации продукции. Индийским компаниям предлагается рассмотреть возможность размещения производств в специальных экономических зонах страны.

В Казахстане действуют 17 СЭЗ в 14 регионах, которые предоставляют инвесторам необходимую инфраструктуру, а также налоговые и таможенные преференции.

В рамках рабочего визита казахстанская делегация также посетила промышленные и инновационные объекты Ченнаи, включая Allison Transmission India Private Limited, производителя автоматических трансмиссий для различных видов транспорта, и фармацевтическую компанию Caplin Point Laboratories Limited.

Подписанные соглашения и достигнутые в ходе форума договоренности рассматриваются как основа для дальнейшего расширения промышленной кооперации, инвестиций и прямых деловых связей между Казахстаном и Индией.

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