Автобусы под брендом «Астана» начнут выпускать в Алматы

В Алматы в скором времени начнется выпуск автобусов под казахстанским брендом «Астана». Об этом сообщил генеральный директор агентства анализа авторынка Артур Мискарян в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, новый автобус не будет обычным примером так называемого бейдж-инжиниринга, когда готовая модель производителя выпускается под другим названием.

— Это уникальный пока для Казахстана прецедент, когда дизайн кабины этого автобуса разработан казахстанскими инженерами, которые работают в Алматы, — отметил Артур Мискарян.

Он пояснил, что технически выпуск автомобилей или автобусов под собственным национальным брендом предполагает сотрудничество с мировым технологическим партнером. При этом отечественный производитель использует агрегатную базу партнера, а транспорт получает местный бренд и собственные элементы дизайна.

В данном случае технологическим партнером казахстанского проекта станет BYD.

— В этом плане, конечно, это можно будет считать большим достижением, — подчеркнул эксперт.

Ранее эксперт во время интервью для подкаста отметил, что высокая закредитованность населения не обязательно приведет к снижению спроса на автомобили в Казахстане, поскольку значительная часть покупок новых машин приходится на льготные кредитные программы.